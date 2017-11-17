Туляки сообщают о массовом убийстве собак и кошек

По словам очевидцев, в одном случае животных травят, в других – отстреливают дротиками.

В редакцию Myslo с сообщениями о жестоком убийстве бездомных собак обратились сразу несколько человек. Все как один рассказывают о том, что животные умирают в муках, которые длятся несколько дней.

«Я стала очевидцем леденящего кровь и чудовищного события, когда невозможно промолчать. Это произошло на ул. Кутузова – одной из центральных улиц Пролетарского района, около входа в музей Крылова (где проходят занятия с детьми) 15 ноября. На тротуаре лежала умирающая отравленная собака (такое заключение позже сделал ветеринар). И смерть её не была быстрой и легкой. Очевидцы заметили у этой собаки признаки отравления еще с утра. Далее события я наблюдала с 4 до 7 вечера.

Собака не могла встать, билась в судорогах, под ней был шлейф грязи, образовавшийся от трепыхания лап, вследствие которых она проворачивалась по кругу, лежа на одном боку. Она кусала зубами асфальт от боли…

Собака была не крупная, с биркой на ухе, что прошла стерилизацию. Было обращение в администрацию, они сказали, что вызвали специальную службу, которая так и не приехала, хотя её прождали несколько часов», – сообщила Светлана Казекина.

Женщина добавила, что в итоге был вызван частный ветеринар, выезд которого оплатили неравнодушные люди, наблюдавшие происходившее.

«Врач установил, что собака отравлена, вылечить её уже нельзя, что мучиться так она еще может долго (до 2-3 суток, может быть). В итоге собаку усыпили. Вероятно, это не единичный случай, отравляющие вещества разбросаны по округе и неизвестно, кто еще отравится. Также хотела предупредить людей, если они заметят у своих питомцев симптомы отравления, немедленно обращайтесь к ветеринару, иначе потом будет поздно спасти животное», – добавила Светлана.

Еще один факт убийства животных сообщила жительница Зареченского района Тамара Ханина:

«В Зареченском районе массово уничтожают уличных собак и кошек. В субботу, 11 ноября, во дворе дома по ул. Максима Горького, 51 убили несколько щенков и взрослых собак (стреляют дротиками). Собаки больше суток пролежали во дворе рядом с детской площадкой». По ее словам, такая же история повторилась около пяти часов вечера воскресенья во дворе дома на перекрестке улиц Горького и Октябрьской, где убили около подъезда кошек, которых прикармливали местные жители. «Отстрел ведется сотрудниками ООО «Континент+», их машина выезжала из двора. Похожая ситуация в Болохово, там в воскресенье убили домашнего лабрадора, который выбежал из двора частного дома», – добавила Тамара Ханина. В обоих случаях жители не исключают, что массовое убийство животных связано с введением запрета на возврат здоровых животных в места обитания. Напомним, 7 марта 2017 года Верховный суд России отменил решение Ростовского областного суда, разрешив не возвращать бездомных кошек и собак в места их отлова. Администратор ООО «Континент+» сообщила Myslo, что организация работает в пятидневном режиме и в выходные машина ООО «Континент+» не могла выезжать из двора. – Весь наш транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, и машины не могли работать в выходные, – сообщила собеседница издания. Что же касается поправок в законодательстве, влекущих изменения работы подрядчика, в ООО «Континент+» сообщили, что на данный момент городская администрация не заключала с ним допсоглашения. – Мы работаем по старому контракту. Будет ли в следующем году что-то меняться, я не знаю, – пояснила администратор ООО «Континент+». На вопрос, готова ли компания содержать бездомных животных в приюте, женщина ответила «да».

– У нас огромное количество вольеров. Они могут вместить до 3000 животных. Если понадобится, то мы готовы построить новые вольеры. Все зависит от технического задания, которое составит администрация на будущий год, – пояснила администратор ООО «Континент+».