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Ротонду для новобрачных в Ясногорске восстановили
Виктория Холодова. Фото сообщества Наш Ясногорск.

Ротонду для новобрачных в Ясногорске восстановили

Теперь новый символ Ясногорска выглядит как новый.

Ротонда для новобрачных в городском парке Ясногорска сегодня, 17 ноября, была восстановлена. Об этом Myslo рассказали администраторы сообщества Наш Ясногорск ВКонтакте. Это стало возможным благодаря предпринимателю Татьяне Сеничкиной, предоставившей инструменты, рабочих и необходимые материалы. Помогла и сама администрация сообщества.


Напомним, вчера неизвестные разрушили парапет ротонды.

Мраморная ротонда появилась в Ясногорске в ноябре 2016 года. Объект установили в рамках проекта «100 добрых дел». Ротонда должна была стать не только украшением парка и предметом гордости горожан, но и любимым местом для новобрачных.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:12 0
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