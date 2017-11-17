Ротонду для новобрачных в Ясногорске восстановили

Виктория Холодова. Фото сообщества Наш Ясногорск.

Ротонда для новобрачных в городском парке Ясногорска сегодня, 17 ноября, была восстановлена. Об этом Myslo рассказали администраторы сообщества Наш Ясногорск ВКонтакте. Это стало возможным благодаря предпринимателю Татьяне Сеничкиной, предоставившей инструменты, рабочих и необходимые материалы. Помогла и сама администрация сообщества.



Напомним, вчера неизвестные разрушили парапет ротонды.