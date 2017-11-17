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Зверское убийство в Заокском районе: Подозреваемого задержали гаишники

Зверское убийство в Заокском районе: Подозреваемого задержали гаишники

Преступник пытался скрыться на автомобиле «Вольво», принадлежавшем жертве.

17 ноября утром в полицию поступило сообщение, что в своём доме в деревне Ненашево Заокского района обнаружен труп 66-летнего мужчины со множественными ранениями. Принадлежавший потерпевшему автомобиль «Вольво ХС 90» исчез.

На территории региона был введён план «Перехват», в ходе работы по которому сотрудники ГИБДД обнаружили транспортное средство.

Полицейские организовали преследование иномарки и остановили ее неподалеку от Тулы. Находившийся за рулем мужчина попытался убежать от сотрудников полиции, но его действия были пресечены.

Зарегистрированный в Тульской области мужчина 1978 г. р. был доставлен в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Информацию об этом обнародовала пресс-служба регионального УМВД.

Ясногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 16 ноября 2017 года в ходе совместного распития спиртного между потерпевшим и его знакомым произошла ссора.

Мужчина избил потерпевшего, а затем выстрелил в него из ружья.

От огнестрельного ранения в область груди потерпевший через несколько часов скончался на месте.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, задержанному планируется предъявление обвинения в совершении указанного преступления, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:51 +1
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