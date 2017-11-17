Туляки смогут вернуть ненужную страховку в течение двух недель

Время, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличено с 5 до 14 дней. Норма вступает в силу 1 января 2018 г.

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования, эффективно защищая права потребителей страховых услуг. И статистика жалоб, поступающих в Банк России на навязывание дополнительных услуг при страховании, это подтверждает. Их количество снижается.

Кстати, «период охлаждения» также действует для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки.

- Следует иметь ввиду, что «период охлаждения» отсчитывается со дня заключения договора страхования и не зависит от момента уплаты страхового взноса. «Для возврата денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добровольного страхования, и в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страховая компания должна вернуть премию», — уточняет управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Если договор страхования не вступил в силу, при отказе от него в оговоренный срок страховая компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме. Договор начал действовать? В таком случае страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональную количеству прошедших дней.