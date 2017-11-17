В Туле пропала 31-летняя беременная женщина

К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают Татьяну Николаевну Католикову, 31-летнюю жительницу Пролетарского округа Тулы.

5 ноября 2017 года она ушла из дома и не вернулась. Татьяна нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: беременна (срок 6 месяцев), нет части левого уха.

Приметы: рост 170 см, полного телосложения, волосы каштановые до плеч, глаза карие.

Была одета: куртка до колен черного цвета с коричневым капюшоном, лосины черные, кроссовки голубого цвета.

С собой: сумка черного цвета.