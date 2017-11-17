В Туле пропала 31-летняя беременная женщина
К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают Татьяну Николаевну Католикову, 31-летнюю жительницу Пролетарского округа Тулы.
5 ноября 2017 года она ушла из дома и не вернулась. Татьяна нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы: беременна (срок 6 месяцев), нет части левого уха.
Приметы: рост 170 см, полного телосложения, волосы каштановые до плеч, глаза карие.
Была одета: куртка до колен черного цвета с коричневым капюшоном, лосины черные, кроссовки голубого цвета.
С собой: сумка черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам 8 (800)700-54-52, 112 или 02.
Другие статьи по темам
Место
Прочее