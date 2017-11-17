Маленьким тулякам требуются деньги на лечение

Давид Горадзе очень жизнерадостный и милый малыш. Любит плюшевых мишек и рассматривать книжки с животными и машинами. У Давида порок сердца — вторичный дефект межпредсердной перегородки без нижнего края, малышу необходима полостная операция на сердце.

Сделать малоинвазивную операцию могут в кардиоцентре Берлина. Требуется только одна операция, и малыш забудет про свою болезнь навсегда! Стоимость операции – 1 535 000 рублей.

С Софией Гридиной вы уже знакомы — вы помогали нам бороться за ее жизнь с самого рождения. Несколько операций и постоянные обследования были проведены благодаря помощи отзывчивых и неравнодушных людей. Благодаря вам, дорогие читатели Myslo, она живет и радуется жизни.

Но чтобы ее сердце билось, нужна очередная операция в кардиоцентре Берлина — зондирование с вмешательством. При пороке сердца, с которым родилась София, это, к сожалению, не последняя операция, а очередной этап. Стоимость операции – 610 000 рублей.

Родители Давида и Софии надеются, что вы откликнитесь на их просьбу о помощи и дети получат шанс на здоровую и полноценную жизнь.

Помочь детям можно:

• отправив SMS на номер 3434 с текстом СОФИЯ 100, где 100 - сумма пожертвования. SMS на номер 3434 — бесплатно.

• по реквизитам: Благотворительный фонд «София»

ИНН организации: 7118017763

КПП организации: 711801001

ОГРН организации: 1167154058983

Номер счета: 40703810966000000475

Банк получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк

БИК банка: 047003608

Кор. счет Банка: 30101810300000000608

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

Более подробную информацию можно узнать по телефонам БФ «София»:

8-960-601-83-04; 8-978-866-45-39 и на сайте www.sofiya.life.