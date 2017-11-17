В Тульской области сотрудницу Росреестра осудят за махинации с землей

Ущерб МО «Заокский район» нанесен на сумму более 21 млн рублей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Заокского отдела управления Росреестра по Тульской области и ее шести сообщниц. Женщины обвиняются в совершении мошенничества и служебном подлоге, повлекших причинение материального ущерба на сумму более 21 млн рублей.

По версии следствия, с сентября 2011 по ноябрь 2014 года обвиняемые незаконно приобрели права на 14 земельных участков, распоряжение которыми осуществлялось администрацией МО « Заокский район».

Сотрудница Росреестра, использовав служебное положение, изготовила фальшивые документы на земельные участки.

На основании этого ведомство зарегистрировало право собственности на знакомых обвиняемых.

В результате совершенных действий администрации МО « Заокский район» причинен материальный ущерб на сумму более 21 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следствие доказало причастность сотрудницы Росреестра к 13 случаям мошенничества и к 9 эпизодам служебного подлога.