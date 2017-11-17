В Тульской области сотрудницу Росреестра осудят за махинации с землей
Ущерб МО «Заокский район» нанесен на сумму более 21 млн рублей.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Заокского отдела управления Росреестра по Тульской области и ее шести сообщниц. Женщины обвиняются в совершении мошенничества и служебном подлоге, повлекших причинение материального ущерба на сумму более 21 млн рублей.
По версии следствия, с сентября 2011 по ноябрь 2014 года обвиняемые незаконно приобрели права на 14 земельных участков, распоряжение которыми осуществлялось
Сотрудница Росреестра, использовав служебное положение, изготовила фальшивые документы на земельные участки.
На основании этого ведомство зарегистрировало право собственности на знакомых обвиняемых.
В результате совершенных действий
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следствие доказало причастность сотрудницы Росреестра к 13 случаям мошенничества и к 9 эпизодам служебного подлога.