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В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социальных роликов
Фото УГИБДД по Тульской области.

В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социальных роликов

Участники конкурса прислали более 100 творческих работ.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Тульской области подвели итоги конкурса социальной рекламы «Вместе за безопасность дорожного движения».

Участники конкурса прислали более 100 творческих работ, сценариев в различных номинациях по основным направлениям в сфере безопасности дорожного движения.

победители

«Детский дорожно-транспортный травматизм» — Руслан Котеняткин.

«Нетрезвый водитель» — Анна Горбунова.

«Роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей» — Елена Черепанова. Кстати, она сама мама троих детей!

«Скорость убивает!» — победила коллективная работа учащихся ТулГУ.

«Движение с уважением!» (о взаимовежливом отношении пешеходов и водителей) — Сандра Андрюхина.

«Стань заметнее на дороге» (о важности использования светоотражающих элементов) — Михаил Горбунов.

«Правила дорожного движения — правила жизни» — Юлия Гепфнер

«Ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения» — Михаил Степанов.

Отдельно в Госавтоинспекции отметили Надежду Петрушину за содействие в создании наружной рекламы в сфере безопасности дорожного движения. По ее сценарию также был снят ролик.

госавтоинспекция

Сотрудники ГИБДД благодарят всех участников за проявленную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к безопасности на тульских дорогах!

До конца года по сценариям победителей, занявших первые места, в Госавтоинспекции снимут ролики социальной рекламы по безопасности дорожного движения и разместят наружную рекламу на баннерах.

Победителям конкурса представится возможность лично принять участие в съемках роликов и сюжетов.

В ГИБДД подчеркивают, что только совместными усилиями, при неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, можно сделать наши дороги безопаснее.

Кстати, несколько роликов уже были оперативно сняты по предложенным сценариям.

Галерея
В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социального ролика, Фото: 1
В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социального ролика, Фото: 2
В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социального ролика, Фото: 3
В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социального ролика, Фото: 4
В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социального ролика, Фото: 5
В тульской Госавтоинспекции наградили победителей конкурса на лучший сценарий для социального ролика, Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:23 +1
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