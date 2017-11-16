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В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Маленькие пациенты без предварительной записи смогут пройти осмотр у специалистов.
17 ноября с 10.00 до 14.00 в Тульской детской областной больнице (ул. Бондаренко, 39) пройдет день открытых дверей. Прием будут вести следующие специалисты:
- хирург,
- офтальмолог,
- оториноларинголог,
- кардиолог,
- эндокринолог,
- нефролог,
- гастроэнтеролог,
- невролог,
- психиатр,
- педиатр,
- врач по вакцинопрофилактике,
- аллерголог,
- детский акушер-гинеколог.
При себе необходимо иметь амбулаторную карту ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.
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