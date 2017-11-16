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В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото vsluh.ru

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Маленькие пациенты без предварительной записи смогут пройти осмотр у специалистов.

17 ноября с 10.00 до 14.00 в Тульской детской областной больнице (ул. Бондаренко, 39) пройдет день открытых дверей. Прием будут вести следующие специалисты:

  • хирург,
  • офтальмолог,
  • оториноларинголог,
  • кардиолог,
  • эндокринолог,
  • нефролог,
  • гастроэнтеролог,
  • невролог,
  • психиатр,
  • педиатр,
  • врач по вакцинопрофилактике,
  • аллерголог,
  • детский акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь амбулаторную карту ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:27 0
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