В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

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Маленькие пациенты без предварительной записи смогут пройти осмотр у специалистов.

17 ноября с 10.00 до 14.00 в Тульской детской областной больнице (ул. Бондаренко, 39) пройдет день открытых дверей. Прием будут вести следующие специалисты:

хирург,

офтальмолог,

оториноларинголог,

кардиолог,

эндокринолог,

нефролог,

гастроэнтеролог,

невролог,

психиатр,

педиатр,

врач по вакцинопрофилактике,

аллерголог,

детский акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь амбулаторную карту ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.