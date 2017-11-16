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Трое туляков задержали преступника, напавшего на женщину

Трое туляков задержали преступника, напавшего на женщину

Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у жертвы сумку с кошельком.

В Туле 15 ноября поздно вечером на улице Ряжской на 37-летнюю женщину напал преступник. Угрожая ножом, он потребовал передать имеющиеся ценные вещи. Злоумышленник забрал у жертвы сумку с документами и кошельком, нанеся ущерб в размере 10 тысяч рублей.

Когда преступник попытался скрыться, его задержали трое местных жителей, случайно оказавшихся неподалеку.

Мужчины удерживали злоумышленника до приезда полицейских. Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. У 24-летнего ранее судимого жителя села Хрущёво обнаружено и изъято похищенное.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой».
В УМВД России по Тульской области благодарят мужчин, оказавших полиции содействие в задержании злоумышленника, — сообщили в ведомстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:24 +2
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