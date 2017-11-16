Туляки смогут получить консультацию стоматолога и провериться на рак

Фото tosp.tula-zdrav.ru

В филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдет День открытых дверей.

18 ноября 2017 года с 9.00 до 15.00 все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр, провести диагностику тканей и органов полости рта на онкозаболевания и получить консультацию врача-стоматолога.

День открытых дверей пройдет в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники по следующим адресам:

Тула, ул. Кутузова, 35 а;

Щекино, ул. Пионерская, 36 а;

Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.