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Туляки смогут получить консультацию стоматолога и провериться на рак
Фото tosp.tula-zdrav.ru

Туляки смогут получить консультацию стоматолога и провериться на рак

В филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдет День открытых дверей.

18 ноября 2017 года с 9.00 до 15.00 все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр, провести диагностику тканей и органов полости рта на онкозаболевания и получить консультацию врача-стоматолога.

День открытых дверей пройдет в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кутузова, 35 а;
  • Щекино, ул. Пионерская, 36 а;
  • Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:35 +1
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