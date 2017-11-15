Прокуратура внесла представление тульской УК за несвоевременный перерасчет жителям за воду

ООО «АСТЕК» не сообщило ОЕИРЦ информацию о приостановлении поставки коммунальной услуги и, как следствие, необходимости перерасчета.

Прокуратура Привокзального района проверила управляющую компанию ООО «АСТЕК». На нее ранее пожаловался житель многоквартирного дома №3 по ул. Прокудина в Туле.

ООО «АСТЕК» своевременно не сделала перерасчет за горячее водоснабжение собственникам помещений МКД, не направив в ОЕИРЦ информацию о необходимости перерасчета в связи с приостановлением предоставления коммунальной услуги. Таким образом были нарушены статьи 154, 157, 162 Жилищного кодекса РФ, а также Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Таким образом, управляющая организация не в полной мере выполнила обязанности по обеспечению соблюдения прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, в связи с чем и. о. прокурора района в адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.