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Тульская область оказалась на 52-м месте в списке самых коррумпированных регионов страны
Фото park72.ru

Тульская область оказалась на 52-м месте в списке самых коррумпированных регионов страны

Опубликованы статистические данные о коррумпированности субъектов РФ за 9 месяцев 2017 года.

Генеральная прокуратура России опубликовала рейтинг регионов по количеству преступлений, совершенных в период с января по сентябрь 2017 года по статье «Получение взятки». Тройку лидеров печальной статистики составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Тульская область заняла 52-е место.

За 9 месяцев 2017 года по этой статье в нашем регионе зарегистрировано 14 преступлений, что на 39,1% ниже, чем за тот же период прошлого года. В суд направлено 8 дел.

Всего же в области было совершено 706 экономических преступлений, уголовные дела по 300 из них направлены в суд, 183 — остались нераскрытыми.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 23:10 +1
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