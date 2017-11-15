Где завтра в Туле не будет воды

В четверг, 16 ноября, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести ремонтные работы по адресу: ул. Н. Руднева, 56. В связи с этим с 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Ак. Павлова, 1-г,

ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54, 54-а, 54-б, 56-б, 56-в, 56, 56-а, 56-г, 58, 60-а, 60,

ул. Станиславского, 10-б, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 20-а,

частный сектор: 1-й Городской проезд, Н. Руднева, 3-й Южный проезд, 2-й Южный проезд.

Также 16 ноября ремонтно-восстановительные работы будут проходить на трубопроводе холодного водоснабжения котельной 4-го Северо-Восточного микрорайона. С 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресу: ул. Хворостухина, 11.