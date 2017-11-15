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Кража в Тульской области: А вот кому мотоцикл на металлолом!
Автор – Людмила Берникова.

Кража в Тульской области: А вот кому мотоцикл на металлолом!

Полицейские Ленинского района оперативно задержали мотоциклетного вора.

В поселке Алешня на одном из дачных участков тихо-мирно стоял себе в сарае мотоцикл «ИЖ-Планета».

Дорожный такой мотоцикл среднего класса, предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием, – самое то для дачи. И, видимо, очень он приглянулся 30-летнему местному жителю, замыслившему недоброе – похитить сию колесницу и поживиться: сдать её на металлолом или сбыть ещё каким-либо преступным образом.

Задумано – сделано: злоумышленник выкатил мотоцикл из сарая и уже мчался, по его представлению, к более-менее обеспеченному финансовому благополучию.

Но не тут-то было. Личность злодея и его местонахождение полицейские вычислили и добились признания в содеянном. А потом украденный мотоцикл у него обнаружили, само собой, изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Кража» (158 УК РФ).

сегодня, в 19:15 +17
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