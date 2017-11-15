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За два дня в налоговые Тульской области обратилось свыше 3000 человек

За два дня в налоговые Тульской области обратилось свыше 3000 человек

Налоговые органы Тульской области подвели итоги дней открытых дверей.

10 и 11 ноября в территориальных налоговых инспекциях Тульской области прошла традиционная акция «Дни открытых дверей» для налогоплательщиков — физических лиц. День открытых дверей — это возможность для налогоплательщиков получить полную и достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества, а также разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налогов.

По итогам двух дней акции в налоговые инспекции региона обратилось свыше 3-х тысяч человек.

Во время мероприятия посетителей информировали о порядке исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

А также о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании.

Жители нашей области получили практические рекомендации по уплате имущественных налогов, познакомились с онлайн-сервисами ФНС России, подали заявление на получение логина и пароля, необходимых для доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно самостоятельно распечатывать платежные документы, оплачивать налоги через интернет, направлять обращения в налоговые органы. За два дня к сервису подключилось около 500 человек.

 

Обращаем внимание, что в 2017 году на всей территории РФ действует единый срок уплаты имущественных налогов гражданами — не позднее 1 декабря. Если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил уведомление и квитанции на уплату налогов, ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов имущества.

сегодня, в 18:59 −2
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