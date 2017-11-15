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Как тулякам исправить ошибку в реестре недвижимости

Как тулякам исправить ошибку в реестре недвижимости

В сведениях, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, могут содержаться технические и реестровые ошибки.

Сотрудники Росреестра рассказали об алгоритме действий в случае обнаружения ошибки.

Техническая ошибка в реестре недвижимости: как её исправить?

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Техническая ошибка может быть исправлена по решению государственного регистратора прав при обнаружении такой ошибки в записях или же при получении от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки в записях. Также техническая ошибка может быть исправлена на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки. Следует отметить, что исправление ошибки производится в течение трех рабочих дней.

По результатам исправления ошибки орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки в записях обязан уведомить заинтересованных лиц об исправлении технической ошибки.

Поскольку наличие ошибок может привести к серьезным последствиям для собственника объекта (невозможности купить или продать земельный участок либо иной объект недвижимости, спорам с соседями по поводу границ участков, неверно определенной базе для расчета налога и т. д.), то их следует устранить как можно быстрее.

Для исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости следует подать заявление об исправлении технической ошибки в орган регистрации прав.

Заявление может быть подано лично в многофункциональный центр по предоставлению государственных или муниципальных услуг или в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области. Заявление также может быть направлено в орган регистрации прав почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. В форме электронного документа заявление, подписанное электронной цифровой подписью, может быть направлено в орган регистрации прав посредством портала Росреестра.

Реестровая ошибка в реестре недвижимости: как её исправить?

Реестровая ошибка — воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Надо отметить, что наличие реестровых ошибок в ЕГРН может создать определенные трудности при продаже, дарении, вступлении в наследство и других сделках с имуществом.

В случае обнаружения реестровой ошибки в описании местоположения границ земельных участков органом регистрации принимается решение о необходимости устранения такой ошибки. Указанное решение направляется собственнику.

Получив такое решение, правообладателю следует обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит необходимые для устранения реестровой ошибки документы и проведет процедуру согласования границ, после чего заявление об исправлении ошибки и подготовленные кадастровым инженером документы необходимо подать в многофункциональный центр по предоставлению государственных или муниципальных услуг или в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области.

Реестровая ошибка подлежит исправлению по решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения указанных выше документов.

сегодня, в 20:55 0
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