В Туле лжеработницы Пенсионного фонда обокрали пенсионеров

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена. Она рассказала, что вчера, 13 ноября, на улице Кирова в собственной квартире обокрали ее 82-летних бабушку с дедушкой!

– Под видом работников Пенсионного фонда заявились две женщины. Кстати, о своем приходе они предупредили заранее, позвонив на домашний телефон. Женщины попросили предоставить им старую пятитысячную купюру, чтобы переписать с нее номер. Якобы в дальнейшем их будут менять на новые, — рассказала Елена.

Пока в кухне одна из женщин записывала данные, другая вышла в комнату — поговорить по телефону. Когда «работницы фонда» ушли, пожилые люди обнаружили пропажу денег.

Сумма оказалась немаленькой — 450 тысяч рублей.

Злоумышленницы увидели, откуда мужчина доставал деньги, вот и воспользовались моментом.

Обманутые пенсионеры обратились в полицию и дали приметы женщин. По словам пожилых людей, обе злоумышленницы славянской внешности. Одной на вид 50-55 лет, она полного телосложения, другой, худощавой, — около 40.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Полиция предпринимает меры для установления личности и местонахождения злоумышленников.