новости
новости
Регистрация
В Туле лжеработницы Пенсионного фонда обокрали пенсионеров

В Туле лжеработницы Пенсионного фонда обокрали пенсионеров

У пожилых людей украли 450 тысяч рублей.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена. Она рассказала, что вчера, 13 ноября, на улице Кирова в собственной квартире обокрали ее 82-летних бабушку с дедушкой!

– Под видом работников Пенсионного фонда заявились две женщины. Кстати, о своем приходе они предупредили заранее, позвонив на домашний телефон. Женщины попросили предоставить им старую пятитысячную купюру, чтобы переписать с нее номер. Якобы в дальнейшем их будут менять на новые, — рассказала Елена.

Пока в кухне одна из женщин записывала данные, другая вышла в комнату — поговорить по телефону. Когда «работницы фонда» ушли, пожилые люди обнаружили пропажу денег.

Сумма оказалась немаленькой — 450 тысяч рублей.

Злоумышленницы увидели, откуда мужчина доставал деньги, вот и воспользовались моментом.

Обманутые пенсионеры обратились в полицию и дали приметы женщин. По словам пожилых людей, обе злоумышленницы славянской внешности. Одной на вид 50-55 лет, она полного телосложения, другой, худощавой, — около 40.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Полиция предпринимает меры для установления личности и местонахождения злоумышленников.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кражаработницы Пенсионного фондаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области Honda опрокинулась в кювет
В Тульской области Honda опрокинулась в кювет
В тульских школах должны проводить «утренние фильтры» для детей
В тульских школах должны проводить «утренние фильтры» для детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.