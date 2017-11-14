На каких улицах Тулы не будет света 15 ноября

С 9 до 17 часов обесточены будут дома по следующим адресам:

Мясново: ул. Жукова, 14-б, 14, 16, 18, 16,

ул. Полюсная, 66, 66-а,

18-й пр-д, 93, 89, 91,

ул. Приупская, 23, 24, 25, 26, 27, 26-б, 27-а, 28, 28-а,

ул. Чаплыгина, 4, 6,

ул. Аносова, 1, 3, 4, 5, 6, 7,

ул. М. Мазая, 19, 23, 25,

ул. Бардина, 1, 3,

ул. Н. Руднева, 60, 58, 56, 56-а, 60-а,

ул. Станиславского, 8-а, 10-а,

п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,

ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 1-45,

ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),

ул. Пионерская, 1-42,

ул. Лесная, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),

ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),

п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-17,

пер. Вахрушева, 11, 12,

ул. Некрасова, 1, 2,

ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),

ул. Маяковского, 1-41,

ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8,

ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11,

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 10-17,

ул. Энтузиастов,

ул. Фестивальная,

ул. Шоссейная,

п. Хомяково: Хомяковский пр-д, 13-55,

Бухоновский пер., 3, 5, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23,

пр-т Ленина, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31,

п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а, 70-74 (чётн.), 84, 87,

п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79, 141, 141-а, 143, 144,

п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59.