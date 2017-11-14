На каких улицах Тулы не будет света 15 ноября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении плановых работ.
С 9 до 17 часов обесточены будут дома по следующим адресам:
- Мясново: ул. Жукова, 14-б, 14, 16, 18, 16,
- ул. Полюсная, 66, 66-а,
- 18-й пр-д, 93, 89, 91,
- ул. Приупская, 23, 24, 25, 26, 27, 26-б, 27-а, 28, 28-а,
- ул. Чаплыгина, 4, 6,
- ул. Аносова, 1, 3, 4, 5, 6, 7,
- ул. М. Мазая, 19, 23, 25,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. Н. Руднева, 60, 58, 56, 56-а, 60-а,
- ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-45,
- ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),
- ул. Пионерская, 1-42,
- ул. Лесная, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-17,
- пер. Вахрушева, 11, 12,
- ул. Некрасова, 1, 2,
- ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
- ул. Маяковского, 1-41,
- ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8,
- ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
- ул. Пионерская, 10-17,
- ул. Энтузиастов,
- ул. Фестивальная,
- ул. Шоссейная,
- п. Хомяково: Хомяковский пр-д, 13-55,
- Бухоновский пер., 3, 5, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23,
- пр-т Ленина, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31,
- п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а, 70-74 (чётн.), 84, 87,
- п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79, 141, 141-а, 143, 144,
- п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59.
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