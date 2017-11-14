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Двое жителей Щекинского района попались на воровстве электроэнергии

Двое жителей Щекинского района попались на воровстве электроэнергии

В домовладениях были установлены счётчики, занижающие показатели потребления коммунального ресурса.

В ходе рейда в Щекинском районе специалисты «Тулэнерго» совместно с сотрудниками полиции выявили факты вмешательства в приборы учета электроэнергии. По двум адресам в посёлке Тросна были обнаружены однофазные счётчики с измененными техническими параметрами. При диагностике было выявлено занижение фактического потребления электричества.

В отношении жителей составили протоколы о нарушении, а счётчики были изъяты для проведения экспертизы. Вместо снятых приборов учета установлены новые. Информация по обоим эпизодам передана в отдел МВД России по Щекинскому району для вынесения процессуального решения.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. В случае выявления хищений коммунального ресурса нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и будет привлечён к административной либо уголовной ответственности.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию – происходят перепады напряжения, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий и возникновения пожаров.

Если вам известны случаи «энерговоровства» или незаконного подключения к электросетям  – сообщите о них по телефону: 8-800-100-33-00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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