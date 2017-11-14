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На улице Декабристов дерево упало на провода электропередачи
Фото Вероники Левиной

На улице Декабристов дерево упало на провода электропередачи

Древесный ствол нависает над тротуаром, в любой момент может упасть и выбить стёкла в квартирах жилого дома.

Как сообщают очевидцы, во дворе дома № 84 по улице Декабристов упало старое дерево – оно лежит на проводах электропередачи и может окончательно свалиться, повредив стёкла в окнах и фасад здания.

По словам жильцов, они вызвали спасателей, но на момент публикации сотрудников аварийных служб на месте нет.

В ЕДДС города Тулы корреспонденту MySLO подтвердили факт вызова, и сообщили, что аварийная бригада находится в пути.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:01 +6
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