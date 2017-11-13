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Тулячка: «Я попала в ДТП из-за патрульной машины ДПС!»
Фото УГИБДД по Тульской области.

Тулячка: «Я попала в ДТП из-за патрульной машины ДПС!»

Женщина утверждает, что виноват инспектор, который выехал на встречную полосу движения.

Ранее Myslo писал, что 9 ноября в 12.50 на 2-м километре автодороги «Железня-Алексин» на территории Заокского района 32-летняя женщина попала в ДТП. Управляя автомобилем «Мазда-3», она, по предварительной информации, не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась.

В нашу редакцию обратилась участница событий — водитель «Мазды» Лия Ларина. По ее мнению, в ДТП она попала из-за патрульного автомобиля ДПС.

– Причиной аварии является патрульный автомобиль, который совершал обгон по встречной полосе на подъеме в гору без звукового сигнала. Там этот маневр запрещен правилами дорожного движения.

Угол обзора не позволял мне видеть автомобили, двигавшиеся во встречном направлении. Автомобиль ДПС двигался по моей полосе мне навстречу. Ширина дороги не позволяла разъехаться без выезда на обочину, где было гравийное покрытие.

Чтобы избежать лобового столкновения, я выехала на обочину, потеряла управление автомобилем и перевернулась в кювет.

Есть свидетель. Видеорегистратор в патрульном автомобиле оказался выключен. По словам сотрудника ДПС, он за кем-то вел погоню, — пишет женщина.

Как утверждает Лия, инспектор по рации о погоне не объявлял.

– В его рапорте история описана так: я ехала по сухой дороге в светлое время суток и, не справившись с управлением, ушла в кювет. На данный момент это не считается страховым случаем, т.к. не было касания автомобилей, — продолжает женщина.

По словам автоледи, у нее семилетний безаварийный стаж вождения.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту проводится проверка.

Myslo следит за развитием событий.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:59 +11
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