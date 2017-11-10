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В Заокском районе две женщины на иномарках улетели в кювет

В Заокском районе две женщины на иномарках улетели в кювет

Одна была на «Мазде», вторая – на «Ниссане».

Как сообщило региональное УГИБДД, 9 ноября в 12.50 на 2-м километре автодороги «Железня-Алексин» на территории Заокского района попала в ДТП 32-летняя женщина. Управляя автомобилем «Мазда-3», она, по предварительной информации, не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. В результате ДТП автоледи пострадала. Медпомощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Тем же вечером в 18.00 на 7-м километре автодороги «Малахово-Заокский-Музей «Поленово» (опять Заокский район) в кювет улетела 27-летняя девушка. Управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», она съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и ее 50-летний пассажир. С различными травмами они были госпитализированы.

сегодня, в 14:53 +3
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