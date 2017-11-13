новости
новости
Регистрация
Тульские выпускники прошлых лет могут написать итоговое сочинение
Фото из архива Myslo.

Тульские выпускники прошлых лет могут написать итоговое сочинение

Начался прием заявлений на участие в итоговом сочинении, которое состоится 6 декабря 2017 года.

Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования

Начался прием заявлений на участие в итоговом сочинении, которое состоится 6 декабря 2017 года.

Заявления принимаются до 21 ноября 2017 года в муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу: г. Тула, ул. Дзержинского/ ул. Советская, 15−17/73, кабинет № 14.

При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы:

  • копию паспорта;
  • копию СНИЛС;
  • копию документа о среднем образовании.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (4872) 30−47−54.

Телефон горячей линии по вопросам организации государственной итоговой аттестации и написания итогового сочинения (изложения): (4872) 31−03−43.

сегодня, в 16:07 0
Другие статьи по темам
Событие
итоговое сочинениевыпускники прошлых лет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области работники супермаркета удерживали ребенка в подсобке
В Тульской области работники супермаркета удерживали ребенка в подсобке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.