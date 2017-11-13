Тульские выпускники прошлых лет могут написать итоговое сочинение
Начался прием заявлений на участие в итоговом сочинении, которое состоится 6 декабря 2017 года.
Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования
Начался прием заявлений на участие в итоговом сочинении, которое состоится 6 декабря 2017 года.
Заявления принимаются до 21 ноября 2017 года в муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу: г. Тула, ул. Дзержинского/ ул. Советская, 15−17/73, кабинет № 14.
При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы:
- копию паспорта;
- копию СНИЛС;
- копию документа о среднем образовании.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (4872) 30−47−54.
Телефон горячей линии по вопросам организации государственной итоговой аттестации и написания итогового сочинения (изложения): (4872) 31−03−43.