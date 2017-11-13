Тульские выпускники прошлых лет могут написать итоговое сочинение

Фото из архива Myslo.

Начался прием заявлений на участие в итоговом сочинении, которое состоится 6 декабря 2017 года.

Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования

Начался прием заявлений на участие в итоговом сочинении, которое состоится 6 декабря 2017 года.

Заявления принимаются до 21 ноября 2017 года в муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу: г. Тула, ул. Дзержинского/ ул. Советская, 15−17/73, кабинет № 14.

При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы:

копию паспорта;

копию СНИЛС;

копию документа о среднем образовании.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (4872) 30−47−54.

Телефон горячей линии по вопросам организации государственной итоговой аттестации и написания итогового сочинения (изложения): (4872) 31−03−43.