В Туле водитель не добился помощи для сбитой косули

Кадр из видео.

В двух ветеринарных клиниках в помощи отказали.

В Туле произошла печальная история. Водитель обнаружил на дороге сбитую косулю и решил спасти ее. Туляк подобрал животное и отправился искать ветеринарную клинику. Однако это оказалось не так-то просто, пишет Life.

Диалог получился следующим:

— Она умрет сейчас, — говорил мужчина.

— Прекрасно, — ответила ему работница учреждения. — Мы не занимаемся дикими животным.

— Значит, смотрите. Олень — травоядное. Для того чтобы его вылечить, вам придется кормить его травой каждые два часа. Последний опыт излечения оленя показал, что олень после черепно-мозговой травмы прожил ровно два часа, — ответила другая работница клиники.

Мужчину с умирающей косулей отправили в другую клинику. Но и там отказались спасать животное, объяснив это тем, что она может быть заразной.

Единственный ветеринар, который мог бы помочь, находился за 25 километров. Раненая косуля погибла по дороге.