новости
новости
Регистрация
В Туле водитель не добился помощи для сбитой косули
Кадр из видео.

В Туле водитель не добился помощи для сбитой косули

В двух ветеринарных клиниках в помощи отказали.

В Туле произошла печальная история. Водитель обнаружил на дороге сбитую косулю и решил спасти ее. Туляк подобрал животное и отправился искать ветеринарную клинику. Однако это оказалось не так-то просто, пишет Life

Диалог получился следующим:

— Она умрет сейчас, — говорил мужчина.

— Прекрасно, — ответила ему работница учреждения. — Мы не занимаемся дикими животным.

— Значит, смотрите. Олень — травоядное. Для того чтобы его вылечить, вам придется кормить его травой каждые два часа. Последний опыт излечения оленя показал, что олень после черепно-мозговой травмы прожил ровно два часа, — ответила другая работница клиники.

Мужчину с умирающей косулей отправили в другую клинику. Но и там отказались спасать животное, объяснив это тем, что она может быть заразной.

Единственный ветеринар, который мог бы помочь, находился за 25 километров. Раненая косуля погибла по дороге.

сегодня, в 10:01 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сбитая косуляпогибло животноеветеринарная клиника

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Массовое отравление угарным газом в Тульской области: жертв могло быть больше
Массовое отравление угарным газом в Тульской области: жертв могло быть больше
В Ясногорске восстановили водоснабжение
В Ясногорске восстановили водоснабжение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.