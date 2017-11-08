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В Ясногорске восстановили водоснабжение
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и МО Ясногорский район.

В Ясногорске восстановили водоснабжение

Порыв был ликвидирован поздно ночью.

Вчера, 7 ноября, около 17.00 в Ясногорске произошел порыв на центральной магистральной трубе, в связи с чем было частично нарушено водоснабжение на территории города. Без воды остались более 16 тысяч жителей, это 2100 домов.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, к работе незамедлительно приступили техника и аварийная бригада.

Как сообщает администрация МО Ясногорский район, порыв ликвидировали 8 ноября в 00.52. В это же время началось заполнение системы водоснабжения.

По факту происшествия областная прокуратура начала проверку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:42 +1
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