В Ясногорске восстановили водоснабжение

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и МО Ясногорский район.

Вчера, 7 ноября, около 17.00 в Ясногорске произошел порыв на центральной магистральной трубе, в связи с чем было частично нарушено водоснабжение на территории города. Без воды остались более 16 тысяч жителей, это 2100 домов.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, к работе незамедлительно приступили техника и аварийная бригада.

Как сообщает администрация МО Ясногорский район, порыв ликвидировали 8 ноября в 00.52. В это же время началось заполнение системы водоснабжения.

По факту происшествия областная прокуратура начала проверку.