Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и МО Ясногорский район.
В Ясногорске восстановили водоснабжение
Порыв был ликвидирован поздно ночью.
Вчера, 7 ноября, около 17.00 в Ясногорске произошел порыв на центральной магистральной трубе, в связи с чем было частично нарушено водоснабжение на территории города. Без воды остались более 16 тысяч жителей, это 2100 домов.
На месте происшествия был развернут оперативный штаб МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, к работе незамедлительно приступили техника и аварийная бригада.
Как сообщает
По факту происшествия областная прокуратура начала проверку.
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