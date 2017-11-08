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В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках‍

В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках‍

Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут им уступать.

С 8 ноября в России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением.

Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут им уступать.

Подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность.

В МВД отмечали, что при новой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти. Существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 0
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