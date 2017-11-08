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Тульские ломбарды выдали займов почти на 545 млн рублей
Фото lombard-first.ru

Тульские ломбарды выдали займов почти на 545 млн рублей

В Тульской области было зарегистрировано 60 ломбардов.

По итогам второго квартала 2017 года ломбарды, зарегистрированные в Тульской области, выдали займов на 544,76 млн рублей.
Объем займов по сравнению с первым кварталом текущего года почти не изменился.

По данным Отделения по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, задолженность клиентов ломбардов по основному долгу по предоставленным займам к началу июля составила 348,02 млн рублей, уменьшившись за квартал на 6,78%. Количество договоров займа составило 64,7 тыс. штук — квартальный рост составил 2,83%.

Банк России проводит регулярную работу с ломбардами, нарушающими порядок представления отчетности и сроки ее сдачи. В связи с этим за первое полугодие было выдано 21 предписание об устранении нарушений законодательства.

На 30.06.2017 в Тульской области было зарегистрировано 60 ломбардов (по состоянию на 31.03.2017 — 62).

сегодня, в 14:02 +1
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