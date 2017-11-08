Тульские ломбарды выдали займов почти на 545 млн рублей
В Тульской области было зарегистрировано 60 ломбардов.
По итогам второго квартала 2017 года ломбарды, зарегистрированные в Тульской области, выдали займов на 544,76 млн рублей.
Объем займов по сравнению с первым кварталом текущего года почти не изменился.
По данным Отделения по Тульской
Банк России проводит регулярную работу с ломбардами, нарушающими порядок представления отчетности и сроки ее сдачи. В связи с этим за первое полугодие было выдано 21 предписание об устранении нарушений законодательства.