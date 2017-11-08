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Тульским ученым присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники

Тульским ученым присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подведены итоги рассмотрения работ, представленных на соискание премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники.

Ученые из нашего региона презентовали проект: «Разработка, промышленное производство и масштабное внедрение высокоэффективных катализаторов двойного назначения для синтеза химических продуктов, получения технологических и очистки выбросных газов на предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, пищевой, атомной, оборонной, медицинской и других отраслей промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с распоряжением Правительства РФ премия 2017 года в области науки и техники присуждена:

  • Лунину Валерию Васильевичу, доктору химических наук, профессору, академику Российской академии наук, декану факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», руководителю авторского коллектива;
  • Ткаченко Сергею Николаевичу, доктору химических наук, профессору Российской академии наук;
  • Ткаченко Илье Сергеевичу, кандидату физико-математических наук, первому заместителю генерального директора ООО Научно-внедренческая фирма «Тимис»;
  • Боевской Елене Александровне, ведущему специалисту ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»;
  • Вейнбендеру Александру Яковлевичу, начальнику катализаторного производства ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»;
  • Голосману Евгению Зиновьевичу, доктору химических наук, профессору, главному научному сотруднику ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»;
  • Дульневу Алексею Викторовичу, кандидату технических наук, техническому директору ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»;
  • Ефремову Василию Николаевичу, кандидату технических наук, доценту, главному специалисту ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»;
  • Полушину Алексею Павловичу, директору по производству АО «Новомосковская акционерная компания «Азот»;
  • Кругловой Марии Александровне, заместителю генерального директора ООО «ДЕЛЬТАПЛАСТ».

Премии Правительства РФ в области науки и техники присуждаются ежегодно за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сферах обороны и безопасности страны, производства, принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны природы, а также за разработки, способствующие повышению эффективности реального сектора экономики.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 +2
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