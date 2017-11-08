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Миодраг Божович посетил сербскую «Црвену Звезду»
Фото пресс-службы «Црвены Звезды».

Миодраг Божович посетил сербскую «Црвену Звезду»

Под руководством Божовича в сезоне-2015/16 клуб стал чемпионом страны.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович воспользовался небольшим отпуском и отправился в Сербию, где посетил свою бывшую команду «Црвена Звезда». Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

– «Звезда» — это мой дом, я думаю, это всем понятно. Я воспользовался выходными, чтобы приехать в клуб. Мне очень нравится, как команда проводит игры этой осенью. Таким образом я хотел бы поддержать «Црвену Звезду», — сказал Божович.

В 2015-2017 годах Миодраг Божович тренировал «Црвену Звезду», а в 1992-1994 годах являлся игроком команды из Белграда.

Под руководством черногорского тренера «Црвена Звезда» в сезоне-2015/16 стала чемпионом страны. Пост главного тренера клуба он оставил в мае 2017 года. В июне этого года Миодраг был назначен наставником тульского «Арсенала».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:04 0
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