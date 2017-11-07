В домах Тулы началась проверка качества подачи тепла

Если в квартире по-прежнему холодно, надо звонить на телефоны районных горячих линий.

Специалисты управления по городскому хозяйству совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам в рамках поквартирного обхода измеряют температуру в домах и опрашивают жителей на предмет качества отопления.

Адреса определяются исходя из обращений граждан, которые поступают в территориальные управления.

Сегодня, 7 ноября, качество теплоносителя было проверено по следующим адресам:

ул. Кирова, 8, 10, 12, 12, корп. 2;

ул. Новомосковская, 11, 13, 15;

ул. Октябрьская, 22, 85;

ул. Мира, 62;

пр. Ленина, 88 и др.

Также проводится проверка температурного режима по обращениям на горячие линии администрации Тулы по вопросам отопления: