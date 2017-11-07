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В домах Тулы началась проверка качества подачи тепла

В домах Тулы началась проверка качества подачи тепла

Если в квартире по-прежнему холодно, надо звонить на телефоны районных горячих линий.

Специалисты управления по городскому хозяйству совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам в рамках поквартирного обхода измеряют температуру в домах и опрашивают жителей на предмет качества отопления. 

 
Адреса определяются исходя из обращений граждан, которые поступают в территориальные управления.
 
Сегодня, 7 ноября, качество теплоносителя было проверено по следующим адресам:
 
  • ул. Кирова, 8, 10, 12, 12, корп. 2;
  • ул. Новомосковская, 11, 13, 15;
  • ул. Октябрьская, 22, 85;
  • ул. Мира, 62;
  • пр. Ленина, 88 и др.
 
Также проводится проверка температурного режима по обращениям на горячие линии администрации Тулы по вопросам отопления:
 

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36-30-92

с 8.00 до 20.00

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47-16-68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24-71-74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41-06-49; (4872) 41-73-40;

с 8.00 до 20.00

5

Советский территориальный округ

(4872) 30-18-84; 30-17-11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

+7-919-081-23-09

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42-53-23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56-54-54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 42-53-34

круглосуточно

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:25 −1
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