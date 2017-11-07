В домах Тулы началась проверка качества подачи тепла
Если в квартире по-прежнему холодно, надо звонить на телефоны районных горячих линий.
Специалисты управления по городскому хозяйству совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам в рамках поквартирного обхода измеряют температуру в домах и опрашивают жителей на предмет качества отопления.
- ул. Кирова, 8, 10, 12, 12, корп. 2;
- ул. Новомосковская, 11, 13, 15;
- ул. Октябрьская, 22, 85;
- ул. Мира, 62;
- пр. Ленина, 88 и др.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный территориальный округ
|
(4872) 36-30-92
|
с 8.00 до 20.00
|
2
|
Зареченский территориальный округ
|
(4872) 47-16-68
|
с 8.00 до 20.00
|
3
|
Привокзальный территориальный округ
|
(4872) 24-71-74
|
с 8.00 до 20.00
|
4
|
Пролетарский территориальный округ
|
(4872) 41-06-49; (4872) 41-73-40;
|
с 8.00 до 20.00
|
5
|
Советский территориальный округ
|
(4872) 30-18-84; 30-17-11
|
с 8.00 до 20.00
|
6.
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
+7-919-081-23-09
|
с 8.00 до 20.00
|
7.
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37
|
круглосуточно
|
8.
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42-53-23
|
круглосуточно
|
9.
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56-54-54
|
круглосуточно
|
10.
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42-53-26, 42-53-34
|
круглосуточно