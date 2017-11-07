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В Богородицке благоустраивают парк и главную улицу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Богородицке благоустраивают парк и главную улицу

Ход работ проинспектировали Вадим Игонин и Юлия Федосеева.

7 ноября руководитель фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева и глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин проинспектировали ход работ по благоустройству парка и главной улицы Богородицка.

Напомним, в августе по итогам визита в город губернатор Алексей Дюмин дал ряд поручений. Среди них – благоустройство городского парка, главной улицы и площади города, ремонт кровли в школе, ремонт дорог.

Сейчас в парке в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по благоустройству, за счет средств проекта «Народный бюджет» монтируется уличное освещение. Кроме того, в парке демонтирована давно разрушенная эстрада, в школе №10 отремонтирована кровля, в следующем году ее ждет капитальный ремонт.

Юлия Федосеева рассказала, что за счет средств фонда развития Тульской области «Перспектива» в августе благоустроили сквер им. А. С. Пушкина, заасфальтировали центральную улицу Ленина и два прилегающих тротуара.

В следующем году работы по благоустройству Богородицка продолжатся.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:32 +2
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