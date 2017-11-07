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За три дня в Тульской области в авариях пострадали 5 детей
Фото УГИБДД по Тульской области.

За три дня в Тульской области в авариях пострадали 5 детей

К счастью, все остались живы.

За три дня в Тульской области в ДТП пострадали пятеро детей. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

 

3 ноября в 14.05 в Туле на улице Автомобилистов 20-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбила 12-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП ребенка с различными травмами госпитализировали.

 

3 ноября в 18.10 на 3-м километре автодороги «Крым» (подъезд к Туле) произошло ДТП с участием пяти автомобилей: «Рено Логан», «Шевроле», «Шевроле Лачетти», «Хёндэ Акцент» и «Ауди Q3».

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Рено» и «Шевроле», которые с различными травмами были госпитализированы. Также получила травмы 9-летняя пассажирка «Хёндэ», которую после оказания медицинской помощи отпустили домой.

На момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

 

4 ноября в 8.15 в Щёкинском районе в поселке Майский на улице Индивидуальной 31-летний водитель «Лады Калина», по предварительной информации, врезался во встречный «Мицубиси Аутлендер». От удара обе машины вылетели в кювет.

В аварии пострадали водитель «Лады» и 12-летний пассажир «Мицубиси». На момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.

 

6 ноября в 18.20 на 8-м километре автодороги «Липки — Бородинский — Большие Калмыки» (Киреевский район) 26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21124, предположительно, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля: 43-летняя женщина, 10-летняя и 11-летняя девочки.

На момент ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, были пристегнуты ремнями безопасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:43 0
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