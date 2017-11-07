Тульские коммунальщики задолжали за электроэнергию более 800 млн рублей

Со списком недобросовестных потребителей можно ознакомиться на сайте АО «ТНС энерго Тула».

В октябре АО «ТНС энерго Тула» опубликовало рейтинг управляющих компаний, имеющих серьезные долги за электроэнергию. В него вошли порядка 30 недобросовестных организаций.

При этом жители обслуживаемых домов исправно оплачивают счета за коммунальные услуги и перечисляют коммунальщикам деньги за общедомовые нужды.

Рейтинг вызвал повышенный интерес у жителей региона – многие потребители стали не просто оплачивать квитанции, но и отслеживать потоки денежных средств, перечисленных на счета коммунальщиков за потребленные ресурсы.

Раскрытие информации даёт возможность горожанам проанализировать насколько эффективны и надежны те или иные игроки рынка ЖКХ. Суммарная задолженность управляющих компаний Тульской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии превысила 800 млн рублей. Ознакомиться со списком должников можно здесь.