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Алексей Дюмин принял участие в конференции АСИ в Санкт-Петербурге
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин принял участие в конференции АСИ в Санкт-Петербурге

В рамках мероприятия обсуждались перспективные вопросы развития регионов России.

В Санкт-Петербурге начала свою работу конференция Агентства стратегических инициатив «Национальная технологическая революция 20.35». В мероприятии принял участие глава Тульской области Алексей Дюмин.

В рамках конференции прошла встреча руководителей регионов России, на которой шла речь о реализации проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и «Цифровая экономика».

Алексей Дюмин отметил, что участие в проекте «Регион 20.35» – важное направление стратегического развития для Тульской области. Регион давно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив и во многих его проектах является пилотным. Это дает Тульской области возможность быстрее внедрять передовые практики и развиваться в ногу со временем.

Алексей Дюмин

Эти и многие другие инициативы помогают нам соответствовать современным тенденциям развития экономики и промышленности. Внедрение проекта «Регион 20.35» позволит развить отрасли нового технологического уклада, подготовить новое поколение управленцев, технологов, инженеров. Важно, что эта инициатива предполагает взаимодействие между регионами.

Цели проекта «Национальная технологическая инициатива» – выведение России в мировые лидеры в сферах IT-технологий, глубокой переработки природных богатств, промышленного дизайна. Тульская область выбрана в качестве пилотного региона по реализации одного из проектов «Национальной технологической инициативы» – создания геодезически точной 3D-модели типового региона России на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС.

Проект «Цифровая экономика» – это модель взаимодействия всех участников экономических процессов, основанная на использовании современных электронных каналов связи и способов учета и хранения информации с использованием электронного документооборота.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:07 0
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