В Тульской области эксперты ОНФ выявили низкое качество работ по благоустройству

Например, в областном центре по улице Лейтейзена, 4, работы уже завершены, однако осталось много недочетов.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды проверили, как федеральный проект реализуется в семи регионах: Чувашской Республике, Воронежской области, Приморском крае, Тульской, Новгородской и Томской областях, а также в Республике Удмуртии.

Как оказалось, общая проблема для всех регионов – жители плохо информированы о проекте и возможностях участия в благоустройстве. Полный перечень всех обнаруженных недочетов активисты направили в Минстрой России.

В Тульской области эксперты столкнулись с плохим качеством работ по благоустройству. Например, в областном центре по улице Лейтейзена, 4, работы уже завершены, однако, по мнению жителей дома, осталось много недочетов: нет газона, вокруг горок и турников – грязь.

Недовольны люди также тем, что лишились лавочек возле подъездов. Активисты ОНФ в Тульской области обратили внимание на эти недочеты и проконтролируют, чтобы они были устранены.

«Каждый раз мы напоминаем, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на то, чтобы вовлечь в процессы благоустройства самих жителей, сделать дворы и общественные пространства удобнее для них. Однако многие граждане просто не знают о существовании проекта, и с этим нужно бороться», – пояснила Светлана Калинина.