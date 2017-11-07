новости
новости
Регистрация
В Тульской области эксперты ОНФ выявили низкое качество работ по благоустройству

В Тульской области эксперты ОНФ выявили низкое качество работ по благоустройству

Например, в областном центре по улице Лейтейзена, 4, работы уже завершены, однако осталось много недочетов.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды проверили, как федеральный проект реализуется в семи регионах: Чувашской Республике, Воронежской области, Приморском крае, Тульской, Новгородской и Томской областях, а также в Республике Удмуртии.
 
Как оказалось, общая проблема для всех регионов – жители плохо информированы о проекте и возможностях участия в благоустройстве. Полный перечень всех обнаруженных недочетов активисты направили в Минстрой России.
 
В Тульской области эксперты столкнулись с плохим качеством работ по благоустройству. Например, в областном центре по улице Лейтейзена, 4, работы уже завершены, однако, по мнению жителей дома, осталось много недочетов: нет газона, вокруг горок и турников – грязь.
 
Недовольны люди также тем, что лишились лавочек возле подъездов. Активисты ОНФ в Тульской области обратили внимание на эти недочеты и проконтролируют, чтобы они были устранены.
 
«Каждый раз мы напоминаем, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на то, чтобы вовлечь в процессы благоустройства самих жителей, сделать дворы и общественные пространства удобнее для них. Однако многие граждане просто не знают о существовании проекта, и с этим нужно бороться», – пояснила Светлана Калинина.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:25 0
Другие статьи по темам
Событие
ОНФ проверил качество благоустройстваблагоустройство дворов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские коммунальщики задолжали за электроэнергию более 800 млн рублей
Тульские коммунальщики задолжали за электроэнергию более 800 млн рублей
Начальника новомосковской колонии осудили за взяточничество и превышение полномочий
Начальника новомосковской колонии осудили за взяточничество и превышение полномочий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.