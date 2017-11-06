В Туле поймали автомобильного вора

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В отделение полиции «Ильинское» обратился 31-летний житель поселка Левобережный. Мужчина заявил, что ночью из его автомобиля был похищен сотовый телефон. Сумма ущерба составила 25 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка выяснили, что вор вскрыл верхнюю рамку двери. При проведении мероприятий оперативники установили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражи и угоны автомобилей 30-летний житель Пролетарского округа. При проведении обыска похищенный телефон был изъят. Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.