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Погода в Туле 5 ноября: облачно и небольшой снег

Погода в Туле 5 ноября: облачно и небольшой снег

Как полагают синоптики, днём температура воздуха составит + 6 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачная погода.

Местами возможны небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман и гололедица.

Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.

сегодня, в 10:01 +3
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