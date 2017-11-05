Погода в Туле 5 ноября: облачно и небольшой снег

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачная погода.

Местами возможны небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман и гололедица.

Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.