Названа предварительная причина массового отравления угарным газом в Киреевском районе

Вечером 4 ноября 2017 года одном из домов на ул. Октябрьской в городе Липки Киреевского района были обнаружены тела трех человек: в квартире на четвертом этаже - 46-летнего мужчины и его супруги, в квартире этажом выше - 76-летней женщины. Еще одна женщина и ее 15-летний ребенок доставлены в больницу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области организована доследственная проверка.

В качестве основной версии причины смерти людей рассматривается отравление угарным газом.

Зинаида Каминская По предварительным данным, погибших супругов на момент произошедшего не видели уже двое суток, и все это время в их квартире работала газовая колонка и лилась вода, - сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская.

Напомним, тревогу забили знакомые 76-летней женщины, она два дня не отвечала на телефонные звонки, но при этом в ее квартире горел свет. Двери вскрыла полиция. После поквартирного обхода обнаружили тела еще двух погибших. Благодаря бдительности местных жителей удалось избежать еще большего числа жертв. Двое пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.