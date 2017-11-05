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Названа предварительная причина массового отравления угарным газом в Киреевском районе

Названа предварительная причина массового отравления угарным газом в Киреевском районе

В результате трагедии три человека погибли и двое пострадали.

Вечером 4 ноября 2017 года одном из домов на ул. Октябрьской в городе Липки Киреевского района были обнаружены тела трех человек: в квартире на четвертом этаже - 46-летнего мужчины и его супруги,  в квартире этажом выше - 76-летней женщины. Еще одна женщина и ее 15-летний ребенок  доставлены в больницу.  

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области организована доследственная проверка. 

В качестве основной версии причины смерти людей рассматривается отравление угарным газом.

Зинаида Каминская

Зинаида Каминская

По предварительным данным, погибших супругов на момент произошедшего не видели уже двое суток, и все это время в их квартире работала газовая колонка и лилась вода, -  сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская.

Напомним, тревогу забили знакомые 76-летней женщины, она два дня не отвечала на телефонные звонки, но при этом в ее квартире горел свет. Двери вскрыла полиция. После поквартирного обхода обнаружили тела еще двух погибших. Благодаря бдительности местных жителей удалось избежать еще большего числа жертв. Двое пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии. 

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

сегодня, в 10:20 +3
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Место
Киреевский районЛипки

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