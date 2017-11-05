Массовое отравление газом в Тульской области: 3 погибли, 2 пострадали

Сегодня в полицию г. Липки Киреевского района обратились родственники местной жительницы. 76-летняя женщина два дня не отвечала на телефонные звонки, при этом в ее квартире в доме №22 на улице Октябрьская все это время горел свет.

Стражи порядка вскрыли дверь в ее квартиру и обнаружили пенсионерку без признаков жизни.

Полицейские провели поквартирный обход. В квартире этажом ниже были обнаружены еще два трупа – мужчина и женщина средних лет.

Из соседней квартиры в больницу в тяжелом состоянии доставлены двое пострадавших – женщина и ребенок 15 лет.

Предположительная причина во всех случаях – отравление газом.

Было принято решение эвакуировать всех жителей этого подъезда многоквартирного дома, –

сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Для установления причины случившегося на месте работают сотрудники МЧС, газовщики, следователи и полицейские. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.