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Массовое отравление газом в Тульской области: 3 погибли, 2 пострадали

Массовое отравление газом в Тульской области: 3 погибли, 2 пострадали

Среди пострадавших - ребенок 15 лет.

Сегодня в полицию г. Липки Киреевского района обратились родственники местной жительницы. 76-летняя женщина два дня не отвечала на телефонные звонки, при этом в ее квартире в доме №22 на улице Октябрьская все это время горел свет. 

Стражи порядка вскрыли дверь в ее квартиру и обнаружили пенсионерку без признаков жизни. 

Полицейские провели поквартирный обход. В квартире этажом ниже были обнаружены еще два трупа – мужчина и женщина средних лет.

Из соседней квартиры в больницу в тяжелом состоянии доставлены двое пострадавших – женщина и ребенок 15 лет. 

Предположительная причина во всех случаях – отравление газом. 

Было принято решение эвакуировать всех жителей этого подъезда многоквартирного дома, – 

сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Для установления причины случившегося на месте работают сотрудники МЧС, газовщики, следователи и полицейские. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 00:47 0
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Событие
массовое отравление газом
Место
ЛипкиКиреевский районТульская область

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