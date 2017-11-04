Суд обязал администрацию Киреевского района взять на баланс мост через реку Шиворонь

Администрация дважды проиграла в суде и теперь обязана оформить мост в муниципальную собственность.

Киреевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации района с требованием обязать до 1 июня 2018 года поставить на учет в территориальном органе Федеральной регистрационной службы моста через реку Шиворонь в МО Бородинское между населенными пунктами Подосинки и Замятино.

Решением Киреевского районного суда Тульской области от 24 августа исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

На вышеуказанное решение суда администрацией муниципального образования Киреевским район подана апелляционная жалоба.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда от 2 ноября 2017 года решение Киреевского районного суда от 24 августа 2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Решение суда вступило в силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.