Двое туляков незаконно зарегистрировали 10 мигрантов

Оба нарушителя дали признательные показания. Теперь их ждет уголовная ответственность за содеянное.

За минувшие сутки в Туле полицейские выявили два факта нарушений в сфере миграции. Нигде не работающий 33-летний молодой человек в своей квартире дома 13 по улице Сойфера фиктивно поставил на учёт 3-х иностранных граждан.

Еще одна безработная 38-летняя женщина незаконно поставила на учёт в своём доме по улице Центральной в посёлке Плеханово 7 граждан иностранного государства.

Во всех случаях иностранцам не было предоставлено фактических мест для проживания. Следовательно, было нарушено действующее законодательство.

От подозреваемых получены признательные показания. По данным фактам в полиции проводятся проверки, по результатам которых будет решён вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение миграционного законодательства.