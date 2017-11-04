Двое туляков незаконно зарегистрировали 10 мигрантов
Оба нарушителя дали признательные показания. Теперь их ждет уголовная ответственность за содеянное.
За минувшие сутки в Туле полицейские выявили два факта нарушений в сфере миграции. Нигде не работающий 33-летний молодой человек в своей квартире дома 13 по улице Сойфера фиктивно поставил на учёт 3-х иностранных граждан.
Еще одна безработная 38-летняя женщина незаконно поставила на учёт в своём доме по улице Центральной в посёлке Плеханово 7 граждан иностранного государства.
Во всех случаях иностранцам не было предоставлено фактических мест для проживания. Следовательно, было нарушено действующее законодательство.
От подозреваемых получены признательные показания. По данным фактам в полиции проводятся проверки, по результатам которых будет решён вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
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