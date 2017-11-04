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Тульские полицейские рассказали детям о «дорожных ловушках»

Тульские полицейские рассказали детям о «дорожных ловушках»

Ребята на практике учились находить и объяснять типичные ошибки в той или иной дорожно-транспортной ситуации.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Центра дополнительного образования детей продолжают проводить мероприятия с использованием оборудования автогородка.
 
В пятницу, 3 ноября, на базе Центра состоялась «Своя игра» для обучающихся детского объединения «Автоград» Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудник ГИБДД побеседовал с ребятами на тему «Дорожные ловушки». Он рассказал ребятам какие бывают «дорожные ловушки», где они встречаются чаще всего, а также основные правила поведения на дороге. После беседы ребята на практике находили и объясняли типичные ошибки в заданной дорожно-транспортной ситуации на магнитно-маркерной доске «Азбука дорог».
 
 
Кроме того ребята в игровой форме смогли попробовать пройти трассу на машинках с дистанционным управлением, заранее выбирая необходимую и безопасную скорость движения машинки, необходимый радиус поворота и разворота.
 
В завершении мероприятия все воспитанники интерната получили памятные подарки с необходимой и полезной пропагандистской информацией.
сегодня, в 19:07 0
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Место
Киреевский район

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