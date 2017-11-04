Тульские полицейские рассказали детям о «дорожных ловушках»

Ребята на практике учились находить и объяснять типичные ошибки в той или иной дорожно-транспортной ситуации.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Центра дополнительного образования детей продолжают проводить мероприятия с использованием оборудования автогородка.

В пятницу, 3 ноября, на базе Центра состоялась «Своя игра» для обучающихся детского объединения «Автоград» Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудник ГИБДД побеседовал с ребятами на тему «Дорожные ловушки». Он рассказал ребятам какие бывают «дорожные ловушки», где они встречаются чаще всего, а также основные правила поведения на дороге. После беседы ребята на практике находили и объясняли типичные ошибки в заданной дорожно-транспортной ситуации на магнитно-маркерной доске «Азбука дорог».

Кроме того ребята в игровой форме смогли попробовать пройти трассу на машинках с дистанционным управлением, заранее выбирая необходимую и безопасную скорость движения машинки, необходимый радиус поворота и разворота.

В завершении мероприятия все воспитанники интерната получили памятные подарки с необходимой и полезной пропагандистской информацией.