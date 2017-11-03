В Туле появилась мемориальная доска первому трамваю

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Пуск первого трамвайного вагона на электрической тяге был произведен 7 ноября 1927 года.

В Туле открыли мемориальную доску, посвященную запуску первого трамвая. В торжественных мероприятиях приняли участие первый заместитель председателя Тульской городской Думы Татьяна Ларина, директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович, ветераны и сотрудники транспортного предприятия.

Мемориальная доска размещена на фасаде дома № 16 по Красноармейскому проспекту. Ранее на этой территории находилось первое трамвайное депо города.

Пуск первого трамвайного вагона на электрической тяге был произведен 7 ноября 1927 года.

На предприятии работали 148 человек и было семь единиц трамваев. Трамвайное движение осуществлялось по маршруту «Курский (Московский) вокзал — Толстовская застава». Протяженность трамвайной линии составляла 8,9 километра, а предприятие ежедневно перевозило порядка 10 тысяч пассажиров.