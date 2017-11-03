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В центре Тулы из-за неработающего светофора собралась пробка
Фото из соцсетей

В центре Тулы из-за неработающего светофора собралась пробка

На время проведения ремонта автомобильное движение будет контролировать регулировщик.

В Туле на пересечении улиц Советской и Староникитской не работает светофор, из-за чего на обеих улицах образовался автомобильный затор. Об этом Myslo сообщили читатели портала.
 
Как пояснили в пресс-службе администрации города, причиной аварийного отключения светофора стала поломка контроллера. На данный момент подрядчик, занимающийся обслуживанием светофоров, уже начал ремонтировать сломавшуюся технику. Сегодня неисправность будет устранена. 
 
На время проведения ремонта контролировать автомобильное движение на перекрестке будет регулировщик.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:58 +2
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