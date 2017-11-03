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Туляк: «Автосалон покрасил мою машину не в тон, а в ответ на претензию нахамил»

Туляк: «Автосалон покрасил мою машину не в тон, а в ответ на претензию нахамил»

Автовладелец смог вручить претензию к качеству выполненных работ только при участии журналистов Myslo и юриста. Бумагу просто отказывались принимать!

Житель Щекино Александр Овечкин в начале октября решил продать свою машину Škoda. На кузове были небольшие царапины на заднем крыле – требовалась покраска. Решил не связываться с мелкими автосервисами, обратился прямо к официальному дилеру Škoda в Туле.

Александр Овечкин

– Друзья меня предупреждали, что лучше к ним не обращаться. Но я не поверил. Официальный же дилер! Думал, там-то точно все сделают идеально, но вышло всё наоборот, – рассказывает мужчина.

3 октября Александр сдал машину. Акт о ее состоянии при приемке никто не составлял, договорились о цене покраски крыла (7000 рублей), подписали договор на выполнение работ и разошлись.

Через пять дней мужчина приехал забирать авто из сервиса.

– Машина стояла в помещении. То ли освещение в нем помешало, а может быть, я невнимательно смотрел: работы принял, подписал документ, что претензий к внешнему виду машины не имею. Выгнал ее из сервиса и тут заметил на капоте царапины, которых у меня раньше не было. Вышел, присмотрелся – точно: появились царапины, образующие треугольник. Начал внимательнее осматривать машину и заметил, что и крыло покрашено не в тон! Оно стало темнее. И на бампере сзади я тоже обнаружил царапины.


То, что крыло (слева) темнее, видно даже на фото.

Александр вернулся в автосервис и сообщил о выявленных дефектах. 

Но ему в ответ показали подписанный акт приемки, где было указано, что претензий к качеству работ нет, а значит, и никаких разбирательств быть не должно.

Александру не удалось добиться даже извинений, не то что восстановления поврежденной машины. В итоге мужчина написал претензию автосервису и удалился. Время шло, но ответа не поступало.

Тогда мужчина обратился к юристу. Тот объяснил, что его претензия составлена неправильно. В понедельник в сопровождении юриста Александр снова отправился в салон официального дилера Škoda, но попытка вручить правильную претензию не увенчалась успехом. Их встретили двое сотрудников автосалона, один представился Артемом. Вместо того чтобы принять документ, работники салона начали требовать у юриста документы, подтверждающие его полномочия, угрожали вызвать полицию и написать заявление на клиентов якобы за угрозы и оскорбление. В итоге под предлогом, что у Александра нет с собой паспорта, принять претензию отказались.

Тогда мужчина обратился за помощью в редакцию Myslo. В тот же день Александр вместе с юристом и репортерской группой портала вновь отправился в салон официального дилера Škoda. Встретила их девушка-администратор. Ей объяснили цель визита, девушка сообщила об этом администрации салона, вернулась на рабочее место и попросила подождать. На вопрос, сколько ждать и кого именно, она не смогла ответить: «Того, кто примет у вас претензию».

Прождали примерно полчаса, за это время к клиенту никто из сотрудников так и не подошел, и это притом что в зале находились менеджеры. Александр предложил было девушке принять претензию и передать ее руководству на рассмотрение, но администратор заявила, что в ее полномочия это не входит. А после она и вовсе ушла с рабочего места.

Увидев, что попытка передачи претензии в этот раз снимается на видеокамеру, сотрудники начали кричать, что «это нарушает права человека», грозились вызвать полицию, сказав, что территория – частная и видеосъемка здесь запрещена. Выглядело это дико! Поняв, что съемка в общественном месте прекращена не будет, все сотрудники просто покинули торговый зал, и в итоге клиент остался один.

Сколько Александру предстояло так простоять в ожидании неведомого сотрудника, который принял бы его претензию, неизвестно. Не зная к кому обратиться, Александр уточнил у проходившего через зал сотрудника, какова его должность и может ли он принять у него претензию. Мужчина оказался директором (он, кстати, видел, что пришли клиенты, что они стоят у пустого ресепшена, но сам даже не поинтересовался, чем помочь). Директор выслушал, что случилось с машиной Александра, и сообщил, что претензии принимаются в письменном виде по почте либо через электронное обращение на сайте.

Лично претензии не принимаются, потому что «сотрудники могут потерять обращение».

Аргументы, что мужчина уже пришел и принес претензию с собой, сработали. Директор поставил подпись и дату приема обращения.

Клиент отвел на рассмотрение обращения неделю. После он намерен через суд взыскивать понесенный ущерб.

– Теперь, если я соберусь продавать машину в таком виде, то любой покупатель заявит, что она битая, – у нее разные по тону дверь и крыло. К тому же надо красить теперь капот и бампер. Естественно, я хочу, чтобы автосалон возместил мне ущерб, – заключил Александр.

Комментарий юриста

Евгений Черников, юрист

– Безусловно, покраска элемента автомобиля не в цвет остальной его части – это нарушение условий качества работы, так же как и царапины на капоте, если они были нанесены во время ремонта в салоне, являются прямым ущербом имуществу Александра. Претензия с его стороны совершенно правомерна, и салон обязан ее рассмотреть. Удовлетворять ее или нет, компенсировать ли ущерб или нет, это другой вопрос. У Александра всегда в случае отказа есть право пойти в суд и там уже цивилизовано разобраться, кто прав, а кто виноват в данной ситуации. 
Что же касается той эпопеи с поведением сотрудников салона «Арсенал-Авто», то их поведение, конечно, выглядит совершенно дико. Да, формально, чтобы представлять интересы физического лица, юристу необходимо иметь доверенность от этого человека. Но ведь в данном случае юрист пришел не один, а вместе со своим доверителем. Лично юрист ничего не пытался вручить сотрудникам салона от чужого имени. Заявитель претензии, то есть Александр, прибыл лично, а юрист просто его сопровождал. Естественно, при таких условиях Александр не стал тратить время и деньги на получение дорогой и ненужной в данной ситуации нотариальной доверенности. Сотрудники же по сути пытались заставить юриста молчать и ничего не говорить о предмете претензии, «мол, не лезьте, это не ваше дело, мы тут сами без вас разберемся».
Но ущерб, нанесенный Александру, не становится меньше или больше от того, имеется ли у его юриста доверенность! Кроме того, с тем же успехом пострадавший гражданин мог приехать с родственником или другом. В таком случае им тоже следовало бы молчать? Во-вторых, это просто глупо, ведь юрист мог просто стать за спиной потерпевшего и дословно указывать ему, что говорить, а тот мог бы повторять за ним слово в слово. Другой вопрос, что это выглядело бы абсурдно. Ну а хамство со стороны сотрудников салона – официального дилера, единственного в Туле на данный момент, это вообще удивительно. Такое поведение ожидаешь встретить скорее в «гараже», но никак не у «официалов».

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:49 +15
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