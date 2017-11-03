Тульский театр моды победил на фестивале в Греции

Фестиваль проводится Академией культурных и образовательных инноваций при поддержке департамента культуры и мэрии острова Родос. Более 300 участников из разных городов России и Греции выступали на лучших концертных площадках Родоса. Гала-концерт фестиваля проходил в знаменитом театре под открытым небом Мелина Меркури в средневековой крепости старинной части города. На праздничное шоу с участием победителей пришли более тысячи зрителей.

Театр моды «Стиль» представил уже полюбившуюся тульским зрителям коллекцию в русском стиле «Краса России», а также новую коллекцию «Бал масок», созданную специально для фестиваля. Оба номера получили самую высокую оценку жюри, первое место в номинации «Театры моды» и признание греческих зрителей.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы экспертов и членов жюри из России и Греции. Мастер-класс по греческим танцам на центральной площади старинного средневекового города рыцарей запомнился всем.

Театр моды «Стиль» получил приглашение для участия в фестивале в следующем году. Планируется, что в число участников войдут творческие коллективы из Франции, Германии, Италии.