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Тульский театр моды победил на фестивале в Греции

Тульский театр моды победил на фестивале в Греции

Театр моды «Стиль» занял первое место во II Международном фестивале «Сокровища Эллады».

Фестиваль проводится Академией культурных и образовательных инноваций при поддержке департамента культуры и мэрии острова Родос. Более 300 участников из разных городов России и Греции выступали на лучших концертных площадках Родоса. Гала-концерт фестиваля проходил в знаменитом театре под открытым небом Мелина Меркури в средневековой крепости старинной части города. На праздничное шоу с участием победителей пришли более тысячи зрителей.

Театр моды «Стиль» представил уже полюбившуюся тульским зрителям коллекцию в русском стиле «Краса России», а также новую коллекцию «Бал масок», созданную специально для фестиваля. Оба номера получили самую высокую оценку жюри, первое место в номинации «Театры моды» и признание греческих зрителей.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы экспертов и членов жюри из России и Греции. Мастер-класс по греческим танцам на центральной площади старинного средневекового города рыцарей запомнился всем.

Театр моды «Стиль» получил приглашение для участия в фестивале в следующем году. Планируется, что в число участников войдут творческие коллективы из Франции, Германии, Италии.

 

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Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 1
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 2
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 3
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 4
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 5
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 6
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 7
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 8
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 9
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 10
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 11
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 12
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 13
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 14
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 15
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 16
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 17
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 18
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 19
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 20
Театр моды "Стиль" в Греции, Фото: 21
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:18 +2
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