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Минимальная пенсия в Тульской области в 2018 году составит 8 622 рубля

Минимальная пенсия в Тульской области в 2018 году составит 8 622 рубля

Для доведения пенсии до величины прожиточного минимума региональный ПФР будет выплачивать пенсионерам надбавки.

Для увеличения пенсий до величины прожиточного минимума региональным отделением Пенсионного фонда РФ будет выплачиваться федеральная социальная доплата к ней.
 
8 622 рубля – такова величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в Тульской области. 
 
Это на 135 рублей больше, чем в текущем году. 
 
Это означает, что с 1 января 2018 года общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера области не может быть ниже указанной величины. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все суммы денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Тульской области. 
 
На сегодняшний день социальную доплату к пенсии в Тульской области получают 34 065 пенсионеров, наибольшее число из которых является получателями страховых пенсий по старости и по случаю потери кормильца и социальных пенсий.
 
Средний размер федеральной социальной доплаты в нашем регионе на 1 ноября 2017 года составляет 2 125 рублей 64 копейки.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:16 +1
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