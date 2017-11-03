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Туляк занял пятое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Туляк занял пятое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Поздравляем нашего спортсмена Андрея Скорятина!

В Москве прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму и становой тяге по версии WRPF.

Турнир, проходивший в течение пяти дней, собрал спортсменов из России, США, Австрии, Эстонии, Таджикистана, Израиля, Украины, Индии, Германии, Ирана, Аргентины, Грузии, Польши, Англии, Колумбия и т. д.

Тульскую область представил спортсмен Андрей Скорятин. Он выступал в направлении «Жим лежа без экипировки» с прохождением допинг-контроля.

Андрей занял пятое место и выполнил норматив мастера спорта.

Вернувшись в Тулу, спортсмен поделился своими впечатлениями:

— Этот чемпионат стал для меня вторым турниром международного уровня. Первый состоялся в декабре прошлого года. Считаю, что тогда я выступил достойно — занял шестое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

В этот же раз я решил не останавливаться на достигнутом и испытать свои силы, поставив цель стать мастером спорта. И я очень рад, что многочасовые тренировки и усиленная работа над собой не прошли напрасно, и мне удалось осуществить задуманное. Большая благодарность за веру и вложенный труд моему тренеру Дмитрию Сурикову, родным и близким за колоссальную поддержку! — сказал Андрей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:48 +2
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