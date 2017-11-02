В Щёкинском районе 78-летняя женщина пойдет под суд за оскорбление пристава
Также пенсионерке вменяется еще одна статья – неуважение к суду.
По версии следствия, 18 сентября 2017 года в зале судебных заседаний Щёкинского районного суда во время рассмотрения гражданского дела истица нецензурно высказалась в адрес представителя ответчика, тем самым проявляя неуважение к суду и всем присутствующим.
После окончания заседания пожилая женщина вновь высказалась в нецензурной форме, на этот раз в адрес судебного пристава.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.