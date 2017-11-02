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В Щёкинском районе 78-летняя женщина пойдет под суд за оскорбление пристава

В Щёкинском районе 78-летняя женщина пойдет под суд за оскорбление пристава

Также пенсионерке вменяется еще одна статья – неуважение к суду.

Следователи СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 78-летней жительницы Щёкинского района. Она обвиняется в ч. 1 ст. 297 (неуважение к суду) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 18 сентября 2017 года в зале судебных заседаний Щёкинского районного суда во время рассмотрения гражданского дела истица нецензурно высказалась в адрес представителя ответчика, тем самым проявляя неуважение к суду и всем присутствующим.

После окончания заседания пожилая женщина вновь высказалась в нецензурной форме, на этот раз в адрес судебного пристава.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:57 0
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